СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-15T05:11:04+03:00

Отбирал сумки у женщин: задержанный иркутянин во всем сознался. Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Подкарауливал женщин, чтобы отобрать у них сумки. Таким заработком молодой мужчина промышлял в Иркутске. Однако, очередная жертва – 42-летняя женщина оказалась достойным противником, сумка 23-летнему парню так и не досталась.

- Придя домой женщина позвонила в дежурную часть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – Рассказала, что это произошло во дворе на ул. Лермонтова.

Попытка грабежа попала в обзор видеокамеры, установленной на фасаде одного из домов. Так, приметы злоумышленника стали известны. Видео распространили в соцсетях, и иркутяне помогли в поиске преступника.

- Жители Свердловского района сообщали, что видели схожего по описанию молодого человека, - говорят полицейские. - В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Он уже не раз попадал в поле зрения полицейских за совершение мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотических средств.

Попытка отобрать сумочку, как оказалось, была не одна. Известен еще как минимум один случай попытки ограбления иркутянки. На данный момент мужчина во всем сознался и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU