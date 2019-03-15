Кубок Ярости 2019 в Иркутске: гость турнира - боец ММА Максим Буторин
В спорткомплексе «Байкал-арена» 31 марта пройдет межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству ММА Кубок Ярости 2019. На соревнованиях состоятся бои за чемпионские пояса. Бороться за победу будут мужчины в двух весовых категориях - 84 и 93 кг.
- Победители получат эксклюзивные медали, кубки, подарки от партнеров, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В рамках турнира 30 марта пройдет мастер-класс от профессионального бойца ММА Максима Буторина. После тренировки в Иркутске, Максим отправится в Москву, где выйдет на ринг, чтобы завоевать титул чемпиона Fight Nights Global.
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ИСТОЧНИК KP.RU