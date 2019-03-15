Бесплатные занятия для старшеклассников проведут в Иркутском планетарии

СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-15T05:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутском планетарии 19 и 20 марта пройдут интерактивные занятия для школьников «Самые громкие взрывы во Вселенной». Их проведет физик-теоретик Игорь Иванов - сотрудник Лиссабонского университета в Португалии и Объединенного института ядерных исследований в российском городе Дубна. Все, что нужно сделать старшеклассникам – это записаться заранее.

- Начало занятия во вторник, 19 марта – в 17 часов, в среду, 20 марта – в 18 часов, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - Занятие рассчитано на учеников, интересующихся передовой астрофизикой.

На встрече с физиком школьники узнают, как случаются космические катастрофы и сами создадут модели слияния черных дыр и другие.

Читайте также:

Мельница в Иркутске 2019: российская фолк-рок-группа выступит 1 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU