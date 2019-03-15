2019-03-15T07:28:39+03:00
Общество

Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта

Там пройдет первенство по велоспорту «Весенняя капель»
Ирина ТОМЧИК
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Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта.Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Соревнования открытого первенства Ангарска организуют на участке автодороги Р-255 «Сибирь». Из-за этого движение транспорта в сторону Иркутска временно ограничат: 30 марта с 12:00 до 15:00, 31 марта с 12:00 до 16:30.

Открытие и общее построение начнется 30 марта на 1846 километре трассы. В первый день соревнований состоятся индивидуальные гонки, во второй – групповые. В мероприятии примут участие более 150 участников из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Белореченска, Михайловки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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