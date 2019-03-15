Грабителя, напавшего на 42-летнюю женщину, задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-15T07:43:22+03:00

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Вора, напавшего на 42-летнюю женщину на улице Лермонтова, задержали в Иркутске. Молодой человек подбежал к иркутянке, когда она поднималась на крыльцо подъезда. Грабитель попытался выдернуть у нее дамскую сумочку и дернул с такой силой, что она упала на тротуар, пролетев несколько метров. Жительница Иркутска смогла отбиться от нападавшего, он сбежал в неизвестном направлении. Это произошло днем 11 марта.

- Жители Свердловского района рассказали, что видели схожего по описанию человека, после чего он был задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 23-летний ранее судимый мужчина.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они считают, что парень может быть причастен и к другим аналогичным нападениям. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU