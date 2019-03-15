2019-03-15T09:46:58+03:00
Общество

На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис

Возможно, они болели бешенством
Олег ФЕДОРОВ
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На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис. Фото: ветеринарной службы Бурятии.На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис. Фото: ветеринарной службы Бурятии.
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«Как там оказались?» «Почему так странно лежат?» - такие вопросы появляются в пабликах в Бурятии под этой фотографией. Необычную находку увидели жители микрорайона 102 в Улан-Удэ. Местные сразу начали строить предположения о том, что могло произойти.

Многие жители забили тревогу и вызвали ветеринаров. Вполне возможно, что дикие животные могли быть больны бешенством, которое опасно как для домашних животных, так и для людей. Приехавшие санитары забрали туши и отправили в лабораторию для исследований.

- Места, где нашли мертвых лисиц, продезинфицировали ветврачи, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Напомним, похожий случай произошел в поселке Забайкальский в Улан-Удэ осенью 2018 года. Там зараженная бешенством лисица залезла в гараж местного жителя. и провела там несколько дней, после чего пришлось проводить дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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