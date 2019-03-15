2019-03-15T10:01:16+03:00
Общество

Три опорные школы могут появиться в Иркутской области

Их отобрали по решению РАН
Олег ФЕДОРОВ
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Три опорные школы могут появиться в Иркутской области.Три опорные школы могут появиться в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По предложению министерства просвещения в скором времени в России появится 110 опорных школ: они появятся в 32 субъектах России, в том числе три в Иркутской области. Эти учебные заведения будут сочетать в себе возможности общеобразовательной школы и вуза, где наряду с обычными уроками будут проходить лекции от ведущих ученых из нашего региона, которые попали в программу. В предварительный список попали школа № 25 и Лицей ИГУ в Иркутске и братская гимназия.

- Пока это только инициатива, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в региональном министерстве образования. – Еще необходимо уладить все юридические вопросы.

Главные задачи министерства образования Иркутской области в создании опорных школ - определиться с образовательной программой, а именно какие предметы туда будут включены. Также нужно будет правильно подобрать преподавательский состав и понять, какие дети там смогут учиться.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что опорные школы должны начать работу с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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