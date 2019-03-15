В Бурятии задержали мужчину, который убил своего брата

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-15T11:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные братья подрабатывали кольщиками дров в деревенском магазине. Деньги там платили не всегда, чаще отдавали продуктами. Вот и в этот раз в качестве оплаты дали им на двоих четыре бутылки водки. Вечером за ужином братья решили пропить свой заработок. Вскоре один из них ненадолго вышел, а когда вернулся, то не нашел оставшуюся водку. Мужчина разозлился и начал скандал. В ответ на словесную ругань, старший брат взял со стола нож и ударил им в бедро своему родственнику. Потерпевший умер от потери крови, потому что была задета артерия. А братоубийца, не подозревая об этом, ушел на работу.

- Погибшего нашел его отец,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия. – Он же вызвал скорую и полицию. Второй брат пришел домой как раз, когда приехала полиция.

Тут же на месте задержанный во всем сознался. Джидинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU