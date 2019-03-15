Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-15T14:53:35+03:00

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Настоящий скандал вызвала замена двери в почтовом отделении № 25 на улице Степана Разина в Иркутске – в архитектурном памятнике. Старую деревянную дверь заменили на пластиковую. Против этого выступили архитекторы и любители городской старины. В УФПС по Иркутской области разобрались в ситуации и пояснили, что само здание почты действительно является памятником культурного значения, а деревянная дверь была установлена в 90-х годах 20 века и не несет никакой исторической ценности. Уточнили, что старая деревянная дверь не является историческим памятником.

- Предыдущая дверь была в аварийном состоянии. Возвращать ее обратно никто не планирует, - сообщили в пресс-службе УФПС России по Иркутской области. – К нам обратились с просьбой сделать удобный заезд и дверь инвалиды-колясочники.

В УФПС России по Иркутской области заметили, что установка пандусов и новой двери не внесла серьезных изменений в конструкцию дома, который является памятником исторического значения. Сейчас дверь хранится в разобранном виде в почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU