2019-03-15T15:04:16+03:00
Общество

Актер Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019

Соревноваться спортсмены будут в пяти дисциплинах
Олег ФЕДОРОВ
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Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019. Фото: личная страница Владимира Яглыча в Инстаграм.Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019. Фото: личная страница Владимира Яглыча в Инстаграм.
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Один из самых популярных современных российских актеров, звезда фильмов «Воин» и «Мы из будущего» Владимир Яглыч приехал в Иркутск, чтобы принять участие в гонке по льду Байкала «Байкальская миля» 2019 года. О своих планах он сообщил на своей странице в соцсети. Мероприятие проводят впервые фестиваль экстремальных видов спорта. В программе будут гонки на мотоциклах, квадроциклах, картах и автомобилях. Состязаются спортсмены в поселке Максимиха с 15 по 17 марта. Сам актер является ярым поклонником «железных коней» и, судя по фотографиям, уже попробовал свои силы на ледяной трассе.

- На соревнования подали заявки 20 гоночных команд,- сообщили организаторы «Байкальской мили» 2019.

В 2018 году состязались на льду спортсмены из Иркутской области и Бурятии, Алтая, Новосибирской области, Москвы, Приморского края и других. Тогда мероприятие посетило более 2500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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