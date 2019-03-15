СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-15T15:48:14+03:00

Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Иосифа Уткина для проведения аварийных работ.

- С 18 по 22 марта ограничат проезд по улице Иосифа Уткина, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU