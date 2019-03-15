2019-03-15T15:48:14+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске

Там пройдут ремонтные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске.Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Иосифа Уткина для проведения аварийных работ.

- С 18 по 22 марта ограничат проезд по улице Иосифа Уткина, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска. На улицах, Багратиона, Чайковского и Аносова ограничат движение из-за ремонтных работ. Подробнее.

Эшелон с трофейной техникой сирийских боевиков прибудет в Иркутск 4 апреля. Увидеть боевую технику из Сирии смогут все желающие. Подробнее.

Щенок волка и маламута появился на свет в «Сибирском зоопарке» в Листвянке. Имя для месячной крохи выберут народным голосованием. Подробнее.

Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска. В УФПС это связывают с созданием условий для маломобильных граждан. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актер Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019
Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска
В Бурятии задержали мужчину, который убил своего брата
С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим
Три опорные школы могут появиться в Иркутской области
На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис
Наркокурьера, готовившего очередную закладку, задержали в Иркутске
Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта
Бесплатные занятия для старшеклассников проведут в Иркутском планетарии
Кубок Ярости 2019 в Иркутске: гость турнира - боец ММА Максим Буторин
Отбирал сумки у женщин: задержанный иркутянин во всем сознался
Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне