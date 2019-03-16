В Бодайбо полицейские помогли семье вернуть дорогой смартфон, который потеряла школьница

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-16T04:45:51+03:00

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Потеряв дорогой смартфон, мы обычно разводим руками - наверняка не найдешь, он давно уже у нового "владельца". Как правило, это так. Но, зная, где ты его оставил, возвратить гаджет с помощью полиции можно Именно так вернула семья из Бодайбо дорогой телефон, оставленный 10-летней девочкой на полке для сумок . .

-Прибывшие на место полицейские установила круг возможных свидетелей, опросили их и изучили записи с камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сыщики установили подозреваемого. Им оказался 37 летний ранее не судимый приезжий из Средней Азии.

Машинист-бульдозерист всего несколько дней назад прилетел в Бодайбо и устраивался работать вахтой. Но решил взять, что "плохо лежит", увидев на полке оставленный телефон. Гаджет он уже вернул оперативникам.

Сейчас заведено дело по статье за кражу, идет следствие. Вахтовику оформили подписку о невыезде. :

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ИСТОЧНИК KP.RU