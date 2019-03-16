В Иркутске мать, отчаявшись вразумить сына, который тащил из дома вещи, подала на него в суд

СЕГОДНЯ 06:36 2019-03-16T06:36:22+03:00

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Подействует ли на взрослого мужика, ни в какую не желающего зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, судебное решение? Сложно сказать. Но, как правило, решить проблему таким способом не удается. Наверняка понимала это и мать, когда в отчаянии писала заявление на сына, который уносил из ее дома, пока хозяйка отсутствовала, на продажу все подчистую.

- После таких визитов сына, из дома матери пропадало её имущество: сварочный аппарат, дрель, лобзик, торцевая пила, станок для заточки цепей, шуруповерт, золотые украшения, сотовые телефоны, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. -Женщине пришлось обратиться в полицию. За кражу чужого имущества, с причинением значительного ущерба суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года.

Два месяца дано на трудоустройство, вменено в обязанность не покидать без уведомления соответствующих органов место работы и жительства, регулярно отчитываться

перед уголовно-исполнительной инспекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU