2019-03-16T07:26:45+03:00
Спорт

На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости

Их фиксируют официальные представители Книги Рекордов России
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Девятилетний Ярослав Карпушин показал первый официальный рекорд скорости на соревнованиях "Байкальская миля" в Бурятии. Фото: официальная страница фестиваля.Девятилетний Ярослав Карпушин показал первый официальный рекорд скорости на соревнованиях "Байкальская миля" в Бурятии. Фото: официальная страница фестиваля.
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Иркутский экстремал Алексей Куканов во время тренировки участников фестиваля «Байкальская миля» разогнался за мотоциклом на лыжах по льду Байкала до скорости 218 км/ч. Если этот результат будет официально зафиксирован, то он попадет в Книгу рекордов Гиннеса, так как значительно выше имеющегося рекорда. О событии сообщил на своей странице в Facebook участник экстремального фестиваля «Байкальская миля» Андрей Сурков.

Между тем, соревнования продолжаются, а рекорды бьются один за другим. Так, на официальной странице фестиваля Вконтакте есть информация том, что в первый же день фестиваля был установлен первый рекорд скорости.

Принадлежит он самому юному участнику соревнований, 9-летнему спортсмену из команды Yakhnich Motorsport Ярославу Карпушину. Мальчик показал результат 99,21 км\ч на дистанции 1/8 мили, на мотоцикле Kawasaki KX65. Рекорд был зафиксирован главным экспертом Книги Рекордов России Станиславом Коненко.

Фестиваль «Байкальская миля» проходит в районе села Максимиха в Бурятии с 15 по 17 марта. Для участия в нем собралось более 20 команд со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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