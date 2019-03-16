На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости

СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-16T07:26:45+03:00

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Иркутский экстремал Алексей Куканов во время тренировки участников фестиваля «Байкальская миля» разогнался за мотоциклом на лыжах по льду Байкала до скорости 218 км/ч. Если этот результат будет официально зафиксирован, то он попадет в Книгу рекордов Гиннеса, так как значительно выше имеющегося рекорда. О событии сообщил на своей странице в Facebook участник экстремального фестиваля «Байкальская миля» Андрей Сурков.

Между тем, соревнования продолжаются, а рекорды бьются один за другим. Так, на официальной странице фестиваля Вконтакте есть информация том, что в первый же день фестиваля был установлен первый рекорд скорости.

Принадлежит он самому юному участнику соревнований, 9-летнему спортсмену из команды Yakhnich Motorsport Ярославу Карпушину. Мальчик показал результат 99,21 км\ч на дистанции 1/8 мили, на мотоцикле Kawasaki KX65. Рекорд был зафиксирован главным экспертом Книги Рекордов России Станиславом Коненко.

Фестиваль «Байкальская миля» проходит в районе села Максимиха в Бурятии с 15 по 17 марта. Для участия в нем собралось более 20 команд со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU