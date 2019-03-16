2019-03-16T09:04:55+03:00
Общество

Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей

Выплата пенсии наследникам производится тлько в том случае, если они сами написали об этом заявление
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей .Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей .Фото: Артем ЛЕНЦ
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Пенсионный фонд по Иркутской области отчитался - за год наследникам выплачено 67 миллионов рублей пенсионных накоплений. В среднем каждому из них досталось по 37 тысяч рублей. А максимальный размер выплаты производит впечатление - 435 тыс. рублей.

Все это - деньги тех, кто не дожил до назначения накопительной пенсии. Размер выплаты напрямую зависит от суммы средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.

- Важно, что правопреемникам выплачиваются только те средства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд работодателем и самим застрахованным лицом, а также средства, поступившие в рамках государственной программы софинансирования пенсий, - сообщает УПФР по Иркутской области, - Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то он и осуществляет выплаты. Если у НПФ аннулирована лицензия, их будет производить Пенсионный фонд Российской Федерации.

Но! Наследники сами должны обратиться с заявлением о том, что им положены выплаты, в ПФР. При этом соблюдаются все правила наследования - сделать это надо до истечения 6 месяцев со дня смерти того, кому была положена пенсия. Иначе придется обращаться в суд. Если ваш родственник при жизни не определил круг тех, кому он завещает свои средства, действует стандартное правило:

- первая очередь – дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);

- вторая очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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