2019-03-16T11:12:52+03:00
Происшествия

Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого

Он получил за убийство 11 дет и 2 месяца колонии особого режима
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого.Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В поселке Тамтачет по Тайшетом расположена колония-поселение № 14 ГУФСИН по Красноярскому краю. Отбыв срок, бывшие заключенные часто остаются в поселке. И, что весьма часто случается, пополняют криминальную статистику.

Так, в мае 2018 года освободился из колонии уроженец Красноярского края и остался жить в поселке. А уже в июне его задержали за убийство.

-Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого преступник вооружился колуном и нанес удары по голове потерпевшему, -сообщает обстоятельства убийства пресс-службы прокуратуры Иркутской области. - Из-за полученных травм наступила смерть.

С учетом позиции государственного обвинителя Тайшетский городской суд приговорил жителя поселка Тамтачет к реальному лишению свободы сроком на 11 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей
На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости
В Иркутске мать, отчаявшись вразумить сына, который тащил из дома вещи, подала на него в суд
В Бодайбо полицейские помогли семье вернуть дорогой смартфон, который потеряла школьница
Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске
Актер Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019
Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска
В Бурятии задержали мужчину, который убил своего брата
С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим
Три опорные школы могут появиться в Иркутской области
На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис
Наркокурьера, готовившего очередную закладку, задержали в Иркутске
Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта
Бесплатные занятия для старшеклассников проведут в Иркутском планетарии
Кубок Ярости 2019 в Иркутске: гость турнира - боец ММА Максим Буторин
Отбирал сумки у женщин: задержанный иркутянин во всем сознался
Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне