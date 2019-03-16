СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-16T11:12:52+03:00

Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он получил за убийство 11 дет и 2 месяца колонии особого режима

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В поселке Тамтачет по Тайшетом расположена колония-поселение № 14 ГУФСИН по Красноярскому краю. Отбыв срок, бывшие заключенные часто остаются в поселке. И, что весьма часто случается, пополняют криминальную статистику.

Так, в мае 2018 года освободился из колонии уроженец Красноярского края и остался жить в поселке. А уже в июне его задержали за убийство.

-Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого преступник вооружился колуном и нанес удары по голове потерпевшему, -сообщает обстоятельства убийства пресс-службы прокуратуры Иркутской области. - Из-за полученных травм наступила смерть.

С учетом позиции государственного обвинителя Тайшетский городской суд приговорил жителя поселка Тамтачет к реальному лишению свободы сроком на 11 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU