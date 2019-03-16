2019-03-16T14:32:47+03:00
Экономика

Средняя стоимость бензина в Иркутске выше, чем где-либо в Сибири

Но при этом цена самых распространенных видов топлива - дешевле, чем в Красноярском крае
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутске бензин самый дорогой в Сибири. Но это - в среднем, а по видам топлива он дешевле, чем в Красноярске. Парадокс!В Иркутске бензин самый дорогой в Сибири. Но это - в среднем, а по видам топлива он дешевле, чем в Красноярске. Парадокс!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По средней стоимости продаваемого в регионе бензина ( данные Госкомстата) Иркутская область, после того, как Забайкалье стало относиться к Дальнему Востоку, устойчиво держит первое место, обгоняя даже, хотя и немного, труднодоступный Горно-Алтайск. В среднем литр бензина у нас идет по 43.70, тогда как, допустим, в Горно-Алтайске - 43.10, а в Красноярске -42. 68. Самое дешевое в регионе топливо традиционно в Омске и Томске.

А вот дальше, когда рассматривается стоимость отдельных видов бензина, как говорится, ""начинаются нюансы". Так, Аи92 в Иркутске стоит 41.33, а в Красноярске -41.47. Самое дешевое топливо в Томске -39.98. В Улан-Удэ оно стоит 40.62, так что автомобилистам, будучи проездом в соседней республике, стоит заправляться там.

Похожая ситуация с не менее распространенным 95-ым. В Иркутской области на заправках литр этого бензина - 43.13, в Красноярском крае уже дороже - 43.92. А в Улан-Удэ - опять дешевле, всего 42.98. Так что считайте, прикидывайте.

Машина на "среднем" топливе не ездит, нужно конкретное. Те, кто заправляется 98-ым, меньше потратят Иркутской области - литр продается на заправках за 48.51, а в Красноярском кран - уже 49.38. И опять, есть возможность серьезно сэкономить в Бурятии - 46.96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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