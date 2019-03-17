Прогноз погоды в Иркутске: 17 марта днем +10

СЕГОДНЯ 04:14 2019-03-17T04:14:54+03:00

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В Иркутске 17 марта - переменная облачность, снега синоптики не прогнозируют. Ветер подует юго-восточный с переходом днём на северо-западный, скорость 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём воздух прогреется до +8, +10 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью 0,-5, в пониженных формах рельефа -10, -15 градусов. Днём в воскресенье ожидается +2, +7, местами -3,-8. В центральных и южных районах Иркутской области при малооблачной погоде будет +6, +11.

ИСТОЧНИК KP.RU