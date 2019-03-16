2019-03-16T19:47:37+03:00
Спорт

Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги

Первая игра состоится 23 марта
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК.Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» узнали своего соперника в серии за бронзовые медали Суперлиги. За 3-е место бело-синие сыграют с «Уральским трубником» из Первоуральска.

Это стало понятно после того, как первоуральская дружина уступила в третьем матче полуфинальной серии московскому «Динамо» со счетом 4:5. Таким образом, счет в этом противостоянии стал 3:0 в пользу динамовцев. Напомним, с таким же счетом закончилось противостояние «Байкал-Энергии» и хабаровского «СКА-Нефтяника». Уступив в третьем матче армейцам 3:7 наши парни не смогли пробиться в финал.

Добавим, что серия за бронзовые медали продлится до двух побед. Первую встречу иркутяне проведут 23 марта в Первоуральске. Второй матч состоится в Иркутске 26 марта, а если потребуется третий – 27 марта. Правда, в пресс-службе бело-синих предупреждают, что в дело может вмешаться теплая погода. Если искусственный лед стадиона «Рекорд» не выдержит яркого иркутского солнца, о месте проведения встречи в клубе сообщат заранее.

КОНКРЕТНО

Плей-офф Суперлиги 2018-2019

ФИНАЛ: «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Динамо» (Москва)

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО: «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский трубник» (Первоуральск)

ИСТОЧНИК KP.RU

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