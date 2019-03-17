СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-17T06:02:11+03:00

Выездная экскурсия на родину Валентина Распутина появится в Иркутске. Фото: архив Иркутского краеведческого музея

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Летом в Иркутске стартует новый проект Иркутского краеведческого музея - «Путешествие на родину писателя Валентина Распутина». Он представляет собой трехдневную экскурсию на малую родину писателя. Участники попадут в поселок Усть-Уда, где родился автор «Уроков французского», деревню Аталанка, где певец деревенской прозы жил с 2-х лет.

- Также экскурсанты побывают в Богоявленском храме, построенном стараниями Валентина Распутина, - рассказывают в Иркутском областном краеведческом музее. – Посетят родительский дом писателя, увидят своими глазами места, воспетые в произведениях автора, познакомятся с краем, где прошли его детство и юность.

Родительский дом писателя. Фото: Иркутский краеведческий музей

Все три дня с участниками будет экскурсовод.

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ИСТОЧНИК KP.RU