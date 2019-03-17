Расплатилась чужой банковской картой в Иркутской области: полиция разыскивает подозреваемую
Расплатилась чужой банковской картой и попала в объектив камеры в магазине. Полиция Братска в Иркутской области разыскивает женщину, потратившую более 2 000 рублей с чужого счета.
- Часть средств были списаны при покупке товаров в магазине по улице Обручева, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – подозреваемая воспользовалась при оплате функцией бесконтактного платежа.
Приметы подозреваемой: 40-45 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение. Одета была в шубу темного цвета, шапку-кепи.
Если вы узнали эту женщину, полицейские просят позвонить вас по номеру 02. Также сотрудники ведомства призывают саму подозреваемую прийти в отдел полиции и возместить потраченную сумму.
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ИСТОЧНИК KP.RU