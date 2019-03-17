2019-03-17T07:33:52+03:00
Общество

Расплатилась чужой банковской картой в Иркутской области: полиция разыскивает подозреваемую

Полицейские призывают женщину прийти добровольно
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Расплатилась чужой банковской картой в Иркутской области. Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской областиРасплатилась чужой банковской картой в Иркутской области. Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

Расплатилась чужой банковской картой и попала в объектив камеры в магазине. Полиция Братска в Иркутской области разыскивает женщину, потратившую более 2 000 рублей с чужого счета.

- Часть средств были списаны при покупке товаров в магазине по улице Обручева, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – подозреваемая воспользовалась при оплате функцией бесконтактного платежа.

Приметы подозреваемой: 40-45 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение. Одета была в шубу темного цвета, шапку-кепи.

Если вы узнали эту женщину, полицейские просят позвонить вас по номеру 02. Также сотрудники ведомства призывают саму подозреваемую прийти в отдел полиции и возместить потраченную сумму.

Читайте также:

В Иркутске мать, отчаявшись вразумить сына, который тащил из дома вещи, подала на него в суд

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая
Выездная экскурсия на родину Валентина Распутина появится в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 17 марта днем +10
Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги
Средняя стоимость бензина в Иркутске выше, чем где-либо в Сибири
Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого
Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей
На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости
В Иркутске мать, отчаявшись вразумить сына, который тащил из дома вещи, подала на него в суд
В Бодайбо полицейские помогли семье вернуть дорогой смартфон, который потеряла школьница
Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске
Актер Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019
Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска
В Бурятии задержали мужчину, который убил своего брата
С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим
Три опорные школы могут появиться в Иркутской области
На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис
Наркокурьера, готовившего очередную закладку, задержали в Иркутске
Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта
Бесплатные занятия для старшеклассников проведут в Иркутском планетарии
Кубок Ярости 2019 в Иркутске: гость турнира - боец ММА Максим Буторин
Отбирал сумки у женщин: задержанный иркутянин во всем сознался
Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне