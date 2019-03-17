2019-03-17T10:45:51+03:00
Общество

Международный фестиваль поэзии пройдет в Иркутске 21 марта

Одни из лучших поэтов города прочтут свои стихи
Мария КНЯЗЕВА
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Международный фестиваль поэзии пройдет в Иркутске 21 мартаМеждународный фестиваль поэзии пройдет в Иркутске 21 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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Всемирный день поэзии 2019 в Иркутске отметят 21 марта гала-концертом. Он пройдет в рамках четвёртого Международного фестиваля, посвященного этому празднику. На сцену выйдут одни из лучших поэтов города.

- Международный фестиваль «Всемирный день поэзии» состоится в Иркутске впервые, - сообщают организаторы. – Он был создан в 2016-м году в Санкт-Петербурге. Сейчас площадки события открыты в 60 городах 10 стран мира.

Проведению фестиваля предшествовал отбор конкурсантов, заявки на участие можно было подавать до 28 февраля. Потом работы отбирались жюри, лучшие, по их мнению, и прозвучат в столице Приангарья со сцены. Гала-концерт пройдет 21 марта в здании администрации Иркутска на ул. Ленина, 14. Начало в 17.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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