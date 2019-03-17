Гибель сотрудников МЧС на пожаре в Иркутской области: начата доследственная проверка

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-17T12:29:01+03:00

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В Иркутской области начата доследственная проверка по факту гибли сотрудников МЧС в городе Зима. Огнеборцы погибли сегодня, 17 марта, при тушении пожара частной пилорамы. Горели сушильные камеры лесопилки.

- По предварительным данным, при ликвидации открытого горения на пожарных обрушилась стена, - сообщает Следственное управление СК РФ России по Иркутской области. – Сейчас наши сотрудники опрашивают свидетелей трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в огне погибли помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 старший сержант Евгений Зубаков и рядовой Александр Мартынов. Оба – отличные спасатели. Они спасли десятки людей, потушили сотни возгораний. У Евгения осталась жена и двое детей, он работал в МЧС 9 лет. Александр поступил на службу в 2017-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU