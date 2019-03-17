ДТП на полтине ГЭС в Иркутске: водитель «Тойоты» доставлен в больницу
Не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречную полосу. Возможно, именно так сегодня, 17 марта, произошло ДТП на плотине ГЭС в Иркутске. Авария случилась около 16.30.
- «Тойты Целика» ехала по плотине из Октябрьского района города в Свердловский, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – По предварительным данным, водитель «Целики» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Киа Форте».
В результате столкновения водитель «Целики» получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU