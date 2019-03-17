Символ Года театра передали Иркутской области

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-17T16:09:59+03:00

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Всероссийский театральный марафон добрался до Приангарья. Сегодня, 17 марта, директор Тувинского театра кукол Саян Монгуш передал символ Года заместителю председателя Правительства Иркутской области Валентине Вобликовой на сцене Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова. Символ пробудет в городе всего несколько дней, но за это время поклонники театрального искусства смогут посетить несколько десятков спектаклей приезжих артистов.

Так, на сцене драмтеатра ангарские артисты покажут постановку по Островскому «Богатые невесты», труппа Черемховского драмтеатра им. В. Гуркина мелодраму «Пять вечеров», ангарский театр «Чудак» представит на суд зрителя свою «не комедию», приедут артисты из Усть-Илимского драмтеатра и Братска. В ТЮЗе выступят театры «Современник», «Пристань», «Факел». В музыкальном театре сегодня уже прошел спектакль от братчан «Золушка». В театре кукол также, 17 марта, тувинские артисты показали «Тойлу». 19 марта в «Аистенке» иркутские ребятишки смогут насладиться выступлением Братского театра кукол «Тирлямы». Театр привезет спектакль «Маленькая история о большой мечте».

В марафоне Иркутск будет участвовать до 20 марта, уже 21 числа охлопковцы будут передавать символ года Красноярску. На сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина иркутяне покажут спектакли по повести Валентина Распутина «Последний срок» и «Старомодную комедию» по пьесе Алексея Арбузова.

Всероссийский театральный марафон в Иркутске совпал по датам с областным фестивалем «Театральное Приангарье». Его открытие также состоялось сегодня показом спектакля «Прощание с Матерой» на сцене Иркутского драмтеатра.

На символе - гербы всех 85 субъектов РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

2019 год приказом президента России Владимира Путина был объявлен Годом театра. Одно из наиболее масштабных событий этого года - Всероссийский театральный марафон начался 18 января во Владивостоке. Он продлится до конца 2019-го и задействует все 85 регионов России. Это своего рода культурная эстафета. Символом Года театра является статуэтка, представляющая собой греческий амфитеатр, а на ней выгравированы гербы всех субъектов России. Автором идеи такой "эстафетной палочки" стал народный художник России Андрей Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU