Сто лиц Восточной Сибири в Иркутске: встречу 20 марта посвятят 285-летию Тельминской мануфактуры
От организаторов цикла «Сто лиц Восточной Сибири» поступило сразу две новости. Первая – о смене места проведения встреч. Новое место - в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея в 130-м квартале. А вторая – название очередной лекции.
- В среду, 20 марта уже в отделе «Окно в Азию» состоится встреча, посвященная 285-летию старейшего промышленного предприятия Восточной Сибири, Тельминской мануфактуры, - сообщает пресс-служба музея. – Она много раз горела, меняла собственников, приостанавливала деятельность, перепрофилировалась.
Посетители встречи увидят редкие материалы из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Вход свободный. Начало в 17.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU