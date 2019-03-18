2019-03-18T05:25:34+03:00
Общество

В Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города

Снегопад добавляет неприятности автомобилистам
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города. Фото: Яндекс.ПробкиВ Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города. Фото: Яндекс.Пробки
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На дорогах Иркутска утром, 18 марта, пробки 9 баллов. Выпавший снег и гололедица создают аварийную ситуацию на трассах. Метеорологи просят водителей быть аккуратней!

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» сейчас в городе 9 ДТП. 4 из них на объездной дороге в Ленинском районе. Одно на ул. Трактовой. Две аварии произошли на Академическом мосту. Также машины столкнулись на ул. Байкальской, ул. Ширямова, ул. Костычева.

Заторы, по традиции, на ул. Маяковского, ул. Профсоюзная, ул. Челнокова и ул. Пушкина. В пробке стоят автомобили на подъезде к Академическому мосту по направлению в Октябрьский район города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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