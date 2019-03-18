В Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города

СЕГОДНЯ 04:03 2019-03-18T05:25:34+03:00

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На дорогах Иркутска утром, 18 марта, пробки 9 баллов. Выпавший снег и гололедица создают аварийную ситуацию на трассах. Метеорологи просят водителей быть аккуратней!

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» сейчас в городе 9 ДТП. 4 из них на объездной дороге в Ленинском районе. Одно на ул. Трактовой. Две аварии произошли на Академическом мосту. Также машины столкнулись на ул. Байкальской, ул. Ширямова, ул. Костычева.

Заторы, по традиции, на ул. Маяковского, ул. Профсоюзная, ул. Челнокова и ул. Пушкина. В пробке стоят автомобили на подъезде к Академическому мосту по направлению в Октябрьский район города.

ИСТОЧНИК KP.RU