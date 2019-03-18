СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-18T06:24:19+03:00

Снегопад в Иркутской области: на трассе Р-258 «Байкал» восстановили движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области аномальное потепление сменили снегопады. Из-за непогоды областной центр встал в девятибалльных пробках. Также с 9.30 утра 18 марта было ограничено движение большегрузов по федеральной трассе Р-258 «Байкал».

-Сейчас движение до Култука восстановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Аварийные службы расчищают снег, инспекторы ГИБДД регулируют движение.

По предварительным прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 19 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU