СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-18T07:22:09+03:00

Два подпольных казино закрыли в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В день оно приносило 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Два нелегальных игорных заведения работали в Октябрьском районе Иркутска. За сутки в среднем они приносили своим владельцам доход в 200 тысяч рублей. Но все закончилось с приходом оперативников и бойцов СОБР. С помощью специального оборудования они забрались в казино, которые располагались в жилых домах. Обеспечивали возможность испытать свою удачу 11 человек, все они задержаны. А 54-летний организатор домов для азартных игроков решил добровольно сдаться и пришел в полицию с повинной. Полицейские изъяли 160 единиц игорного оборудования, а также мобильные телефоны и электронные носители информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/697714" frameborder="0"></iframe> Два подпольных казино закрыли в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

- Следственный комитет возбудил уголовное дела по статье незаконная организация и проведение азартных игр,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Организованная преступная группировка работала в самом центре города,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Одно казино находилось на улице Красноярской, а второе на улице Байкальской.

Теперь организаторы нелегальных игорных заведений могут отправиться за решетку на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU