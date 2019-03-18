СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-18T07:36:44+03:00

Снегопад в Иркутске: более 120 машин спецтехники вышли на уборку снега в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Крупный снегопад, пришедший на смену аномальному потеплению, сковал Иркутск. Утром 18 марта город встал в девятибалльных пробках.

- Начиная с 4.00 утра, 45 пескоразбрасывателей посыпали основные улицы города, что избежать гололеда, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – После утренного часа-пик, на уборку снега вышли две колонны «КамАзов» с грейдерными ковшами и 13 комбинированных машин с щетками.

Всего 18 марта на улицы областного центра вышло более 120 снегоуборочных машин и более 200 дворников. Они будут чистить от снега городские тротуары и остановки. Уборкой дворов займутся управляющие компании.

В пресс-службе администрации Иркутска уточнили, что наибольшее внимание уделят местам со сложным рельефом. Так, на Кайской горе и улице Маяковского песок будут подсыпать каждый час. Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что инспекторы ГИБДД перешли на усиленное дежурство. Число патрульных экипажей ДПС увеличили вдвое. Полицейские просят водителей соблюдать повышенную дистанцию на спусках и подъемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU