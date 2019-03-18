Иркутяне предпочитают безналичный расчет наличным

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-18T08:25:12+03:00

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Иркутяне впереди планеты всей? Любопытный факт – толстым бумажникам, набитым купюрами, сибиряки предпочитают безналичный расчет. Оказывается, тех, кто все еще носит при себе купюры, в Иркутске становится все меньше.

- Да, действительно, в Иркутской области очень активно используются новые технологии оплаты, - отмечает управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук. - В регионе увечилось количество терминалов. В прошлом году за девять месяцев банковскими картами люди оплатили 58% покупок на сумму 200 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем в 2017 году.

Что сказать? Есть спрос, есть и предложение. Причем и от мошенников тоже. Те, зная, предпочтения сибиряков, тоже времени даром не теряют. Придумывают новые и новые способы отъема денег у населения. Вот и доказательства: казалось бы, 2019 год только начался, а он уже бьет рекорды по количеству жертв аферистов - 300 жителей Приангарья попались на удочку телефонным мошенникам, из них более 100 - иркутяне. И суммы, что уплывают в неизвестном направлении, внушительные. Некоторые сибиряки лишились сразу 500 тысяч рублей.

Чтобы в будущем не допустить таких проблем, сотрудники банка призывают обезопасить свои сбережения. Для этого нужно соблюдать определенные правила. Самые простые: рассчитываясь картой необходимо держать ее перед собой, не упускать из виду и закрывать от посторонних глаз, чтобы не успели запомнить и сфотографировать данные, желательно также установить лимит на снятие наличных или одну операцию и подключить SMS-информирование. Как только с вашего счета начнут списываться средства, вы об этом узнаете.

ИСТОЧНИК KP.RU