2019-03-18T09:53:15+03:00
Спорт

Спортсмен из Иркутска стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Дзюдоист занял третье место в категории до 73 килограммов
Олег ФЕДОРОВ
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Спортсмен из Иркутска стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров. Фото: министерство спорта Иркутской области.Спортсмен из Иркутска стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров. Фото: министерство спорта Иркутской области.
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Иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. Турнир прошел в минувшие выходные в городе Коимбра в Португалии. Махмадбеков выступал в категории до 73 килограммов. Он выходил на татами со спортсменами из Испании, Швеции и Нидерландов и над всеми одержал победу. В финальном поединке нашему дзюдоисту противостоял борец из Италии. Бой был конкурентным, но в итоге победу праздновал итальянец. В поединке за третье место Махмадбеков одержал победу над еще одним представителем России Арменом Агаяном.

- Махмадбек показал отличную борцовскую технику с сильнейшими дзюдоистами Европы, - написал на своей странице в соцсети заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Василий Шангин.

Напомним, что месяц назад Махмадбеков завоевал золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Санкт-Петербурге. Спортсмен тренируется и представляет спортивный клуб «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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