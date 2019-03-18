Пятеро ангарчан хотели перекинуть наркотики в колонию с помощью пневмопушки
20-летний житель Ангарска вместе со своими друзьями пытался передать партию наркотиков в одну из местных колоний. Необычную посылку нашли инспекторы ГИБДД, когда на улице Социалистическая остановили автомобиль «Toyota Corona».
- Во время обыска в багажнике иномарки нашли пнемопушку, заряженную свертком с неизвестными веществом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Экспертиза подтвердила, что это были растительные наркотики весом в 45 граммов.
Двое парней и две девушки, которые находились в автомобиле, рассказали сыщикам, что идея перебросить наркотики в колонию с помощью самодельного устройства возникла у их приятеля. В тот же день полицейские поймали его. Им оказался 20-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье хранение и перевозка наркотических средств. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU