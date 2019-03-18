СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-18T11:42:02+03:00

Автомобиль без водителя въехал в магазин в Улан-Удэ. Фото: группа ДТП 38.

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Водитель автомобиля «Лифан» припарковался возле входа в магазин «Титан» на остановке «Юбилейный» в Улан-Удэ. Мужчина пошел в магазин за покупками, но забыл поставить машину на ручной тормоз. Поэтому спустя несколько минут его железный друг устремился вслед за своим хозяином.

- Автомобиль скатился вниз по лестнице и протаранил входные двери в магазин, сообщила администрация магазина. - Никто из покупателей и продавцов не пострадал.

Чтобы выбраться из заточения магазина пришлось вызывать эвакуатор. С помощью буксировочных тросов машину удалось поднять.

Теперь владельцы будут восстанавливать убытки. Водитель признал, что это произошло по его вине и готов полностью возместить ущерб магазину. Видеоролик про этот казус выложили в сеть, он начал быстро собирать популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU