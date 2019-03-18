2019-03-18T14:13:39+03:00
Происшествия

Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого

Следующие 12 лет он проведет в колонии особого режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого.Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске встреча двух приятелей закончилась кровавой резней. Это случилось, после того, как 59-летний мужчина пригласил к себе домой друга. Однако между приятелями произошла ссора. После короткой словесной перепалки, хозяин квартиры в ярости схватил со стола кухонный нож и ударил им своего друга.

- Мужчина погиб на месте, его расчлененное тело нашли под балконом убийцы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По решению суда, 59-летний иркутянин проведет в колонии особого режима 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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