Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-18T14:13:39+03:00

Следующие 12 лет он проведет в колонии особого режима

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В Иркутске встреча двух приятелей закончилась кровавой резней. Это случилось, после того, как 59-летний мужчина пригласил к себе домой друга. Однако между приятелями произошла ссора. После короткой словесной перепалки, хозяин квартиры в ярости схватил со стола кухонный нож и ударил им своего друга.

- Мужчина погиб на месте, его расчлененное тело нашли под балконом убийцы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По решению суда, 59-летний иркутянин проведет в колонии особого режима 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU