Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого
В Иркутске встреча двух приятелей закончилась кровавой резней. Это случилось, после того, как 59-летний мужчина пригласил к себе домой друга. Однако между приятелями произошла ссора. После короткой словесной перепалки, хозяин квартиры в ярости схватил со стола кухонный нож и ударил им своего друга.
- Мужчина погиб на месте, его расчлененное тело нашли под балконом убийцы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.
По решению суда, 59-летний иркутянин проведет в колонии особого режима 12 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU