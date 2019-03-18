Прогноз погоды в Иркутске: 19 марта днем -1…+1, снег

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-18T16:37:39+03:00

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В Иркутске 19 марта - облачно с прояснениями. Всю ночь будет идти снег. Днем осадки не прекратятся: снег ожидается временами и небольшой. Ветер дует с северо-запад со скоростью 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 13-18 м/с, позёмок. Показатели термометров ночью -6…-8, днем воздух прогреется до -1…+1 градус.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ночью в южных районах, в горах Восточного Саяна небольшой, умеренный, местами сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман.

Ветер в Приангарье 19 марта - западный, северо-западный, со сменой днем в западных районах на западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, ночью в южных районах 15-20 м/с, метели. По прогнозам синоптиков, температура ночью -6…-11, при прояснении -16…-21, в крайних северных и северо-восточных районах Иркутской области -16…-21, местами -22…-27. Днем во вторник ожидается -4…+1 градус, в пониженных формах рельефа до -7…-12.

Водители, будьте аккуратны! На дорогах региона – гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU