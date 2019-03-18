СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-18T16:44:39+03:00

Футболист из Улан-Удэ Владимир Гранат получил тяжелую травму в матче чемпионата России. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Рубин" (Казань)

Изменить размер текста: A A

Знаменитый футболист из Улан-Удэ Владимир Гранат вновь выбыл из строя из-за тяжелой травмы. В концовке матча 20-го тура Чемпионата России против «Ростова» 31-летний защитник казанского «Рубина» после неудачного падения получил перелом малоберцовой кости. О сроках восстановления Владимира пока неизвестно.

- Желаем Владимиру здоровья и скорейшего возвращения в строй, - сообщили в пресс-службе клуба из столицы Татарстана.

Напомним, летом 2018 года Владимир Гранат выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой дошел до четвертьфинала.

Кстати, этой зимой Владимир Гранат согласился на понижение зарплаты в три раза, ради того, чтобы остаться в казанском «Рубине». На тот момент футболист получал около 1,5 миллиона евро в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат футболиста сборной России Владимира Граната: «Подписав серьезный контракт, Вова подарил шестерым братьям и сестрам по 500 тысяч рублей» (Подробности)

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Гранат

Родился: 22 мая 1987 года в Улан-Удэ.

Футболом начал заниматься в 7 лет

Клубы в карьере: «Локомотив» (Улан-Удэ), «Звезда» (Иркутск), «Сибирь» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Ростов», «Рубин» (Казань)

Достижения: бронзовый призер чемпионата России 2008, финалист Кубка России 2012. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU