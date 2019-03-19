2019-03-19T06:42:59+03:00
Происшествия

Двоих мужчин, похитивших и избивших должника, осудили в Иркутске

По решению суда, они выплатили бывшему заложнику 1 миллион рублей за компенсацию морального вреда
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двоих мужчин, похитивших и избивших должника, осудили в Иркутске.Двоих мужчин, похитивших и избивших должника, осудили в Иркутске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Иркутска, которые похитили и избили человека. Во время посиделок с алкоголем, захмелевшие приятели вспомнили о должнике, который не вернул им крупную сумму денег. Чтобы выбить долг, они решили выкрасть мужчину и пытать, пока тот бы не рассказал, где хранит свои сбережения. Это произошло в ноябре 2017 года.

- Чтобы потерпевший меньше сопротивлялся, его избили, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Двоих мужчин признали виновными и вынесли приговоры в зависимости от роли и степени участия.

Организатора похищения осудили на 8 лет колонии строгого режима, его подельник получил 6 лет лишения свободы условно. Бывшему заложнику, которому еще долго пришлось пролежать на больничной койке, чтобы залечить раны, присудили 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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