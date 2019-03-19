2019-03-19T07:31:57+03:00
Спорт

Иркутянин стал лучшим в мире легкоатлетом среди спортсменов с ограниченными возможностями

Максим Куликов из Иркутска завоевал два золота на чемпионате мира для слабослышащих
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянин стал лучшим в мире легкоатлетом среди спортсменов с ограниченными возможностями. Фото: Максим Куликов, тренер Сергей Ананьев, Екатерина Никифорова. Пресс-служба администрации Иркутска.Иркутянин стал лучшим в мире легкоатлетом среди спортсменов с ограниченными возможностями. Фото: Максим Куликов, тренер Сергей Ананьев, Екатерина Никифорова. Пресс-служба администрации Иркутска.
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Спортсмена из Иркутска Максима Куликова признали лучшим легкоатлетом мира среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В Эстонии завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди слабослыщащих.

- Максим Куликов завоевал две золотых и одну серебряную медали, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Наш земляк показал лучший результат в прыжках в длину и в беге с барьерами на 60 метров. А также занял второе место в семиборье.

Еще две медали мирового первенства взяла иркутянка Екатерина Никифорова. У нее серебро в прыжках в длину и бронза в забеге на 60 метров с препятствиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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