Иркутянин стал лучшим в мире легкоатлетом среди спортсменов с ограниченными возможностями
Спортсмена из Иркутска Максима Куликова признали лучшим легкоатлетом мира среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В Эстонии завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении среди слабослыщащих.
- Максим Куликов завоевал две золотых и одну серебряную медали, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Наш земляк показал лучший результат в прыжках в длину и в беге с барьерами на 60 метров. А также занял второе место в семиборье.
Еще две медали мирового первенства взяла иркутянка Екатерина Никифорова. У нее серебро в прыжках в длину и бронза в забеге на 60 метров с препятствиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU