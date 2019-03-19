2019-03-19T07:46:35+03:00
Общество

Пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя отметили в Иркутске

Также в сквере им. Кирова состоялся праздничный концерт
Яна ЛИСИНА
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Пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя отметили в Иркутске. Выступая на торжественном митинге, председатель областного парламента Сергей Сокол подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России - это серьезное событие новейшей истории страны.

- Пять лет назад жители полуострова показали всему миру настоящий пример демократии, гражданской активности и мужества, - сказал Сергей Сокол.

Полуостров получил мощный импульс для дальнейшего роста. Сейчас здесь активно развивается энергетика, туризм и другие отрасли. Знаковым событием для всей страны стал запуск моста через Керченский пролив.

Иркутскую область и Крым связывают крепкие партнерские отношения.

- Плодотворное сотрудничество год от года будет только крепнуть и развиваться! И мы, депутаты Законодательного Собрания, обязательно будем делать все для этого возможное, - сказал спикер. Он поздравил всех присутствующих с пятой годовщиной «крымской весны», пожелал счастья, мира и благополучия.

А еще поделился личными воспоминаниями:

- Мои родители жили в Севастополе. Уехав из него, они с болью в сердце переживали все, что происходило в Крыму в 90-х и 2000-х годах. И это событие для нас, как и для большинства жителей нашей страны, нашей области стало не просто хорошей новостью. Оно объединило нас, вызвало патриотические чувства и гордость за нашу страну, - заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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