Пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя отметили в Иркутске
Пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя отметили в Иркутске. Выступая на торжественном митинге, председатель областного парламента Сергей Сокол подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России - это серьезное событие новейшей истории страны.
- Пять лет назад жители полуострова показали всему миру настоящий пример демократии, гражданской активности и мужества, - сказал Сергей Сокол.
Полуостров получил мощный импульс для дальнейшего роста. Сейчас здесь активно развивается энергетика, туризм и другие отрасли. Знаковым событием для всей страны стал запуск моста через Керченский пролив.
Иркутскую область и Крым связывают крепкие партнерские отношения.
- Плодотворное сотрудничество год от года будет только крепнуть и развиваться! И мы, депутаты Законодательного Собрания, обязательно будем делать все для этого возможное, - сказал спикер. Он поздравил всех присутствующих с пятой годовщиной «крымской весны», пожелал счастья, мира и благополучия.
А еще поделился личными воспоминаниями:
- Мои родители жили в Севастополе. Уехав из него, они с болью в сердце переживали все, что происходило в Крыму в 90-х и 2000-х годах. И это событие для нас, как и для большинства жителей нашей страны, нашей области стало не просто хорошей новостью. Оно объединило нас, вызвало патриотические чувства и гордость за нашу страну, - заключил Сергей Сокол.
ИСТОЧНИК KP.RU