СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-19T08:33:43+03:00

Пропала без вести: в Ангарске ищут 15-летнюю школьницу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кристина Руднева ушла из дома вечером 16 марта и не вернулась

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В Ангарске продолжаются поиски пропавшей без вести Кристины Рудневой. Отец 15-летней девочки рассказал сыщикам, что дочь ушла из дома в 13-ом микрорайоне вечером 16 марта. С тех пор о ее семья ничего не знает о местонахождении ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали приметы пропавшего подростка. На вид 15-16 лет, 160-165 см, худая, светло-русые волосы, с одной стороны до плеч, с другой коротко стрижены.

Кристина была одета в черное пальто ниже колен, синие джинсы, синие кроссовки. Также при ней был рюкзак синего цвета.

По одной из версий, она могла поехать в Красноярск. Всех, кто что-либо знает о нахождении пропавшей школьницы, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

Напомним, что это уже второй пропавший в Ангарске подросток за последнюю неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU