Футболисты иркутского «Зенита» отправились на сборы в Крымск

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-19T09:00:23+03:00

В Краснодарском крае наша команда пробудет до 9 апреля

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Готовиться к весенней стадии ОЛИМП-первенства России среди команд ПФЛ футболисты иркутского «Зенита» все же будут в комфортных условиях. Команда в полном составе наконец отправилась на тренировочные сборы в Краснодарский край. До 9 апреля клуб будет базироваться в спорткомплекск "Гигант" в городе Крымске.

- На сборе наши парни проведут восемь контрольных матчей, в том числе два — для второго состава, - сообщили в пресс-службе «Зенита». - 21 марта команда сыграет с представителями третьего дивизиона кранодарской "Кубанью", 24-го — с командой "Кубань-Холдинг". Отметим, что команда "Кубань-Холдинг" стала чемпионом Краснодарского края и в сезоне 2019/2020 планирует выступать в Профессиональной футбольной лиге.

На 3 апреля у иркутян намечен контрольный матч с соперником по дивизиону "Восток" — "Сахалину" из Южно-Сахалинска. Соперники по остальным контрольным матчам (даты матчей — 28, 31 марта, 7 апреля) уточняются.

КОНКРЕТНО

Состав «Зенита» на сборах в Крымске

Аркадий Бондаренко, Алексей Завражнов, Роман Комаров, Артур Копытин, Игорь Крикун, Илья Кунгуров, Сергей Михайлов, Рафажль Мурадян, Алексей Найденов, Георгий Пашин, Владимир Попов, Дмитрий Пытлев, Артем Сапогов, Артем Синцов, Владимир Толмачев, Дмитрий Толмачев, Александр Усов, Роман Усов, Антон Убониев, Егор Чернышев, Василий Чиюров, Алексей Ющук, Иван Яковлев.

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ИСТОЧНИК KP.RU