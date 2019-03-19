СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-19T09:55:26+03:00

ДТП в Ангарске: иномарка сбила мать с трехлетним ребенком на пешеходном переходе. Фото: группа Инцидент Иркутск.

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В Ангарске в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Мать с дочерью шли по пешеходному переходу на улице Бульварная, когда на них наехал внедорожник «Ниссан Террано».

- Пострадавшим оказала помощь прибывшая бригада скорой помощи, после чего их доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 37-летний водитель, находившийся за рулем иномарки, был трезв.

Место аварии. Фото: группа Инцидент Иркутск.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Проводится доследственная проверка. Инспекторы ГИБДД напоминают, что из-за плохих погодных условий дистанция тормозного пути увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU