СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-19T11:37:08+03:00

Три ледовые переправы закрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Несмотря на снегопады и арктический циклон в Иркутской области продолжается ранняя весна. На водоемах Приангарья продолжает стремительно таять лед. 19 марта в регионе закрыли еще три зимних переправы.

- В Тайшетском районе закрыты две ледовые дороги «Старый Акульшет-Коновалово» и «Соляная-Лесоучасток», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме того, закрыта переправа «Усть-Кут-Киренск» в Киренском районе, вблизи поселка Улькан. В этих местах выставили запрещающие знаки.

Всего, в 20 районах Иркутской области остается 47 ледовых дороги. Спасатели напоминают, что выезд на лед вне переправ опасен для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU