СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-19T13:04:53+03:00

Поиграл в прятки: должника из Бурятии нашли в погребе с картошкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сорокалетний мужчина не платил ни копейки своему ребенку. Долг накопился внушительный. К жителю Кяхты наведались судебные приставы. Каково же было удивление, когда должника они обнаружили… в погребе.

- Мужчину доставили в отдел полиции, а уже затем его сопроводили в колонию-поселение, где он будет отбывать наказание, - отмечает замначальника Кяхтинского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Республике БурятияАндрей Цыбденов. – В колонии должник проведет 10 месяцев.

Кстати, ранее сибиряк уже получал наказание - исправительные работы, но исполнять решение приговора он не стал. Это и послужило основанием для обращения сотрудников уголовно-исправительной инспекции в суд с ходатайством о замене наказания на реальное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU