СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-19T14:10:20+03:00

Проезд по «Малой Розе» от 21-го Советского переулка до 20-го в Иркутске запретят. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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С восьмого апреля иркутские автомобилисты уже не смогут проехать по улице Розы Люксембурга («Малая Роза») вдоль дома под номером 309А со стороны 21-го Советского переулка.

Основанием для запрета проезда по этому участку улицы послужило коллективное обращение местных жителей в комиссию по безопасности дорожного движения администрации Иркутска.

- Этот участок улицы проходит в непосредственной близости от подъездов жилого дома, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - А плотный поток автомобилей создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

На основании решения комиссии проезд к жилому дому под номером 309А теперь будет возможен только со стороны 20-го Советского переулка.

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ИСТОЧНИК KP.RU