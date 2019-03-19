На дорогу в Нижнеудинске из КАМАЗа выпали колеса для поезда

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-19T14:30:15+03:00

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Сегодня автомобилисты Нижнеудинска в Иркутской области в само центре города столкнулись с необычной дорожной ситуацией. Им пришлось преодолевать разбросанные железные колесные пары для электропоездов. Их перевозили на грузовике КАМАЗ. На пересечении улиц Краснопартизанской и Ленина водитель грузовика совершил резкий поворот, и несколько элементов ходовой части железнодорожных вагонов вывалилось из кузова грузовой машины.

- Водитель плохо закрепил многотонные стальные колеса,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они выпали и частично парализовали движение на дороге.

Некоторые колесные пары решили продолжить путь по своему собственному маршруту и раскатились в разные стороны. К счастью, в этом курьезном дорожном инциденте не пострадал ни один водитель или автомобиль. А на водителя составили протокол о нарушении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU