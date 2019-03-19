СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-19T15:16:01+03:00

Экстремиста из Братска выслали из России за связь с международными террористами. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Гражданину Киргизии, который общался с сирийскими боевиками, запретили въезд в Россию до 2070 года

Изменить размер текста: A A

Жителя Братска с паспортом Киргизии отправили на родину. Поводом для депортации 26-летнего мигранта стал экстремизм. Молодой человек связался с вербовщиками сирийских боевиков, под их влиянием он и сам хотел отправиться воевать на Ближний Восток. Но не смог, подозрительного парня заприметили чекисты.

- По решению Братского городского суда мужчина выдворен за пределы страны с закрытием въезда до 2070 года, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Еще один бывший житель Братска за связи с международными террористами объявлен в международный розыск. 33-летний гражданин Таджикистана с 2015 года находился в Сирийской Арабской республике. Всех, кто знает о его местонахождении, просят обращаться в УФСБ России по Иркутской области.

33-летний гражданин Таджикистана был объявлен в международный розыск после того, как уехал воевать на стороне сирийских боевиков. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преподаватель-гинеколог из Тулуна изнасиловал студентку на пересдаче зачета. Все произошло прямо в кабинете врача. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU