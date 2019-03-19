Экстремиста из Братска выслали из России за связь с международными террористами
Жителя Братска с паспортом Киргизии отправили на родину. Поводом для депортации 26-летнего мигранта стал экстремизм. Молодой человек связался с вербовщиками сирийских боевиков, под их влиянием он и сам хотел отправиться воевать на Ближний Восток. Но не смог, подозрительного парня заприметили чекисты.
- По решению Братского городского суда мужчина выдворен за пределы страны с закрытием въезда до 2070 года, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.
Еще один бывший житель Братска за связи с международными террористами объявлен в международный розыск. 33-летний гражданин Таджикистана с 2015 года находился в Сирийской Арабской республике. Всех, кто знает о его местонахождении, просят обращаться в УФСБ России по Иркутской области.
33-летний гражданин Таджикистана был объявлен в международный розыск после того, как уехал воевать на стороне сирийских боевиков. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU