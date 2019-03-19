Прогноз погоды в Иркутске: 20 марта днем -1…+1, снег

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-19T15:31:10+03:00

По области – ветер до 13 м/с

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В Иркутске 20 марта - переменная облачность. Временами будет идти небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -10…-12, днём ожидается -1…+1.

- По области также переменная облачность, ночью местами пойдет небольшой и умеренный снег, днём - небольшой, в отдельных районах умеренный снег, в Катангском, южных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - Утром при прояснении туман.

Ветер в Приангарье северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 13 м/с, позёмки. Температура воздуха ночью -9…-14, при прояснении -19…-24, в западных районах -7…-12, при прояснении -16…-21. В Катангском, северо-восточных районах Иркутской области синоптики обещают -21…-26, в пониженных формах рельефа -29…-34. Днём 20 марта -3…+2, при облачной погоде -8…-13.

Внимание! На дорогах региона – гололедица и снежный накат. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU