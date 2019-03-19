Олимпийская чемпионка из Тулуна Наталья Воробьева снова чемпионка России по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-19T16:16:45+03:00

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Рождение ребенка – большой праздник в каждой семье. Однако, для мам-спортсменок это еще и трудности вхождения в ритм после беременности и родов. Но, кажется у нашей землячки Натальи Воробьевой – чемпионки Олимпийских Игр в Лондоне и серебряного призера Олимпиады в Рио – все получается. Сейчас ее сыну Тимуру чуть больше 8 месяцев, а она снова на пьедестале. На чемпионате России по вольной борьбе Наталья завоевала золото. Турнир проходил накануне в Улан-Удэ.

- Наталья Воробьева заняла первое место в весовой категории до 76 кг, - сообщает пресс-служба Федерации России по вольной борьбе.

Так, наша землячка снова с золотой медалью. Первая в стране. То ли еще будет! Стоит сказать, что эти соревнования принесли в копилку Иркутской области еще две бронзовые медали. Их завоевали тулунчанка Елизавета Чеснокова и Валентина Тохтоева из поселка Еланцы.

- Елизавета выступала в весе до 55 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – А Валентина в весовой категории до 72 кг.

Обе девушки учатся в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. И сейчас начнут подготовку к первенству СФО по женской борьбе среди юниорок. Оно пройдет в конце марта в Абакане.

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ИСТОЧНИК KP.RU